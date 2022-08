Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Heranwachsender ohne Führerschein flüchtet vor der Polizei ++ Winsen - Zeugensuche nach Raubüberfall ++ Drage/Hunden - Aufsitzmäher aus Lagerschuppen gestohlen ++ u. w. M.

Seevetal (ots)

Heranwachsender ohne Führerschein flüchtet vor der Polizei

Heute, 23.8.2022, gegen 2:10 Uhr, wollten Beamte der Polizei Seevetal den Fahrer eines VW Golf, der in Emmelndorf auf der Lindenstraße unterwegs war, kontrollieren. Zunächst reagierte der Fahrer nicht auf die Anhaltezeichen, dann beschleunigte er seinen Wagen und versuchte, dem Streifenwagen davonzufahren. Über die Maldfeldstraße fuhr der Wagen zur Autobahnanschlussstelle Hamburg-Marmstorf. Dort fuhr der Mann zunächst entgegen der Fahrtrichtung auf, wendete dann auf der zum Glück leeren Autobahn und fuhr in hoher Geschwindigkeit die A7 in Richtung Fleestedt entlang. Dort verließ der Mann die Autobahn wieder und fuhr auf der Hittfelder Landstraße bis nach Hittfeld.

In der Friedhofstraße hatte eine zweite Streifenwagenbesatzung ihr Fahrzeug quer auf die Fahrbahn gestellt, um die Fahrt des Golfs zu stoppen. Dessen Fahrer fuhr kurzerhand über den Gehweg am Streifenwagen vorbei und beschädigte diesen hierbei. Schließlich fuhr der Mann in die Straße Graubergen, eine Sackgasse. Am Ende versuchte er noch, um einen Poller herum zu fahren. Hierbei geriet der Wagen allerdings auf einen Feldstein und verunfallte. Der Fahrer sowie zwei weitere junge Männer sprangen aus dem Wagen und flüchteten zu Fuß in verschiedene Richtungen. Der Fahrer konnte von den Beamten nach kurzer Verfolgung ergriffen werden.

Wie sich herausstellte, handelte es sich um einen 19-jährigen Mann, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem war er alkoholisiert. Dem Heranwachsenden wurden Blutproben entnommen. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen eingeleitet.

Zeugen, die Angaben zu den beiden Mitinsassen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04105 6200 bei der Polizei Seevetal zu melden.

Winsen - Zeugensuche nach Raubüberfall

Am Montag, 22.8.2022, gegen 4:30 Uhr kam es auf dem Bahnhof Winsen, am Bahnsteig vor Gleis 1, zu einem Raubüberfall auf einen 40-jährigen Mann. Vier junge Männer im Alter von 15-18 Jahren, die zuvor bereits mehrere andere Wartende nach Geld und Zigaretten gefragt sowie einen Snackautomaten beschädigt hatten, gingen unvermittelt auf den 40-Jährigen zu und schlugen auf ihn ein. Als er am Boden lag, traten sie ihn mehrfach und entwendeten sein Smartphone. Als sich ein Zeuge verbal einmischte, liefen die vier in Richtung der Unterführung davon.

Der 40-Jährige wurde vom Rettungsdienst behandelt und ins Krankenhaus gebracht. Er hat bei dem Überfall einige Prellungen und Schürfwunden erlitten. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die vier Täter entkommen. Nach Zeugenaussagen trug einer der Männer einen weißen Pullover, die übrigen waren dunkel gekleidet. Drei von ihnen hatten schwarze Haare, einer war blond. Nach Einschätzung der Zeugen waren alle vier stark alkoholisiert.

Weitere Zeugen, denen das Quartett im Umfeld des Bahnhofes aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04171 7960 bei der Polizei in Winsen zu melden.

Drage/Hunden - Aufsitzmäher aus Lagerschuppen gestohlen

Auf dem Grundstück der Grundschule an der Mover Straße haben Diebe am vergangenen Wochenende (19.8.2022 bis 21.8.2022) einen Aufsitzrasenmäher gestohlen. Der erst drei Monate alte Mäher stand in einem abgeschlossenen Lagerschuppen. Die Täter brachen das Schloss auf und durchtrennten eine Kette, mit der er mir zusätzlich gesichert war.

Wie die Täter den rund 3500 EUR teuren Mäher abtransportierten, ist unklar.

Seevetal/Ramelsloh - Pkw auf Parkplatz beschädigt

Am 22.08.2022, in der Zeit zwischen 16 Uhr und 16.45 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes an der Ohlendorfer Straße ein schwarzer Audi Q7 an der rechten Beifahrertür beschädigt. Es entstand ein langgezogener waagerechter Kratzer im Lack. Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04105 6200 bei der Polizei Seevetal zu melden.

