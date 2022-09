Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall - Kind verletzt

Erwitte (ots)

Am Sonntag, gegen 17.50 Uhr, kam es in der Einmündung Soester Straße und Laurentiusstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 47-jähriger Autofahrer aus Neuss fuhr in Richtung Soest, als in Höhe der Laurentiusstraße ein 4-jähriger Junge aus Erwitte unvermittelt hinter einem geparkten Pkw am Straßenrand auf die Fahrbahn läuft. Der Autofahrer konnte trotz einer Vollbremsung eine Kollision mit dem Kind nicht vermeiden. Der 4-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell