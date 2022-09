Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit schwerverletzten Motorradfahrern auf der L 162

Idar-Oberstein (ots)

Am Sonntag, 11.09.2022 ereignete sich um 13:43 Uhr ein folgenschwerer Verkehrsunfall bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Ein 60-jähriger Kradfahrer aus dem Raum Bad-Kreuznach befuhr mit einer Sozia die K 55 aus Richtung Asbach und wollte nach links auf die L 162 in Fahrtrichtung Schauren abbiegen. Beim Abbiegevorgang übersah der Kradfahrer die 33-jährige vorfahrtsberechtigte Pkw-Führerin welche mit ihrem Pkw die L 162 aus Richtung Schauren befuhr. Durch die Kollision wurden der Kradfahrer und die Mitfahrerin über den Pkw geschleudert und kamen auf der Straße zum liegen. Beide Personen waren nicht ansprechbar. Der Fahrzeugführer des Motorrades und seine 60-jährige Sozia aus dem Raum Bad Kreuznach erlitten schwere Verletzungen und wurden durch Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser verbracht. Über den Gesundheitszustand liegen derzeit keine genaueren Hinweise vor. Die 33-jährige Pkw-Führerin aus dem Hunsrück erlitt einen Schock und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme wurde u.a. ein Gutachter zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens durch die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach beauftragt. Die L 162 und K 55 waren für 3 Stunden voll gesperrt. Vor Ort waren die Feuerwehren Herrstein-Rhaunen, Asbach/Schauren/Hottenbach, Stipshausen, zwei Rettungshubschrauber mit Notärzten und drei Rettungswagen sowie die Polizei Idar-Oberstein mit 2 Streifen.

