Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Drei Verkehrsunfälle im Bereich Nittel und Saarburg

Nittel/Saarburg (ots)

Am Samstag, den 10.09.2022 ereigneten sich in der Zeit zwischen 13.10 und 13.50 Uhr drei Verkehrsunfälle im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Saarburg mit teils erheblichen Unfallfolgen. Zunächst wurde ein Verkehrsunfall mit beteiligtem Kraftrad auf der B419 in Höhe Nittel-Rehlingen gemeldet. Dort verunglückte der 56 Jährige Zweiradfahrer aus dem Kreis Trier-Saarburg mit seinem Sozius, dem 8-jährigen Sohn. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Beide Personen wurden hierbei verletzt und mussten in ein Krankenhaus verbracht werden. Es besteht bei keinem der verletzten Personen Lebensgefahr. Das Fahrzeug wurde stark beschädigt. Die Unfallursache könnte eine Ölspur auf der Fahrbahn gewesen sein, entsprechende Ermittlungen diesbezüglich sind eingeleitet. Neben der Polizei Saarburg war hier die Feuerwehr aus Nittel, ein Rettungswagen sowie die Air Rescue Luxemburg mit einem Hubschrauber im Einsatz. Kurz danach wurde ein Verkehrsunfall - wiederum mit einem Kraftrad - im Bereich B407 in Höhe des Mitfahrerparkplatzes in Saarburg gemeldet. Hier kam es zu einem Fahrfehler im Kurvenbereich, worauf das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abkam und umstürzte. Die beiden Fahrzeugnutzer, Fahrer und Sozius, blieben unverletzt. Schließlich ereignete sich im weiteren Verlauf der B407 zwischen Saarburg und Irsch ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Die 19 jährige PKW-Führerin aus dem Landkreis Trier-Saarburg befuhr die B407 aus Saarburg kommend in Richtung Irsch. Im Kurvenbereich verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, das dann quer zur Fahrtrichtung stand. Zur gleichen Zeit kam der 70-jährige PKW Fahrer, ebenfalls aus dem Kreis Trier-Saarburg, entgegen und stieß frontal in die Beifahrerseite des quer stehende Fahrzeuges. Dort befand sich eine ebenfalls 19-jährige Frau aus Konz, die durch den Unfall schwerste Verletzungen erlitt. Die Fahrerin des Fahrzeuges wurde ebenfalls schwer verletzt, der entgegenkommende Fahrzeugführer lediglich leicht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Trier wurde ein Verkehrsunfallgutachten in Auftrag gegeben. Im Einsatz waren neben der Polizei die Feuerwehren aus Saarburg, Ockfen, Beurig und Irsch, Rettungswägen und Notarzt aus Saarburg, die Berufsfeuerwehr Trier sowie ein Hubschrauber der Air Rescue Luxemburg. Bei dem erst- und drittgenannten Verkehrsunfall musste die Fahrbahn jeweils voll gesperrt werden um die Unfallaufnahme zu gewährleisten. Bei allen drei Unfällen war die Fahrbahn nass, das Wetter war regnerisch. Bezüglich der jeweiligen Unfallursachen dauern die Ermittlungen an.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell