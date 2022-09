POL-PDTR: Unfallflucht auf der L149

Etgert (ots) - Am Donnerstag, den 08.09.2022 kam es gegen 20:45 Uhr in der Etgerter Ortsstraße zu einer Sachbeschädigung an einem Garagentor. Ein Unbekannter Täter schlug hierbei vermutlich mit einem Stein o.ä. Gegenstand mutwillig gegen das Garagentor des Geschädigten, so dass an diesem ein Schaden in Form mehrerer Eindellungen entstand. Der Geschädigte hörte die Knallgeräusche durch das Schlagen an das Tor, konnte aber keine Personen mehr feststellen. Es entstand ...

