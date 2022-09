Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Ladendiebstahl

Schweich (ots)

Am Freitag, 09.09.2022, um 09:30 Uhr, kam es im Lidl-Markt in Schweich zu einem Ladendiebstahl. Ein dem Aussehen nach ca. 40 Jahre alter Mann, südländisches Aussehen, bekleidet mit einem hellblauen Hemd und hellblauer Jeans soll an der Kasse mehrere Packungen Zigaretten in einen mitgeführten Karton gepackt haben. Der Mann habe sich anschließend wieder nach hinten in den Markt begeben um dort wohl die Zigaretten entsprechend zu präparieren. Danach ist er wieder in Richtung Kassenbereich gegangen. Dort war eine Frau, ebenfalls südländisches Aussehen, ca. 25 -35 Jahre alt, 160 cm groß, blonde Haare, bekleidet mit einem schwarzen Kleid, einer schwarzen Weste und schwarz/weißen Schuhen. Kurz darauf hat die Frau den Markt, mit Hilfe des Mannes, über eine geschlossene Kasse hinweg verlassen. Der Mann wurde an der Kasse angehalten, als er Geld wechseln wollte. Hierbei hat man festgestellt, dass er keine Zigaretten mehr bei sich trug. Sowohl die Zigaretten als auch die Frau waren spurlos verschwunden. Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder zu den beiden Personen geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schweich, Tel.: 06502-91570, in Verbindung zu setzen.

