Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Festnahme nach sexueller Belästigung: Bundespolizei fahndet erfolgreich nach Tatverdächtigem

Köln (ots)

Sonntagvormittag (14. August) meldete sich eine 15-Jährige bei der Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof und gab an Geschädigte einer sexuellen Belästigung zu sein. Einsatzkräfte der Bundespolizei fahndeten umgehend nach dem Tatverdächtigen und stellten ihn an den Domtreppen. Eine Überprüfung seiner Daten zeigte, dass es sich um einen Polizeibekannten handelte - Festnahme.

Sonntag gegen 09:30 Uhr meldete sich eine Jugendliche auf der Dienststelle der Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof und gab aufgelöst an, dass sie auf Bahnsteig 9 gerade ohne ihr Einverständnis an die Brust gefasst worden sei. Einsatzkräfte der Bundespolizei ließen sich den Tatverdächtigen beschreiben und fahndeten sofort im Umfeld des Hauptbahnhofs. An den Domtreppen stellten sie einen 25-jährigen Mann mit eritreischer Staatsangehörigkeit und konfrontierten ihn mit dem Straftatvorwurf der sexuellen Belästigung. Bei der Überprüfung des wohnungslosen Mannes ermittelten die Beamtinnen und Beamten, dass dieser bereits wegen ähnlicher Sexualdelikte mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 1,6 Promille. Die Einsatzkräfte der Bundespolizei nahmen den Mann wegen der möglichen Fluchtgefahr vorläufig fest. Noch heute soll er einem Haftrichter zur Entscheidung vorgeführt werden.

