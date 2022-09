Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zusammengeschlagen und abgehauen

Idar-Oberstein (ots)

Am frühen Morgen des 10.09.2022 wurde der Polizeiinspektion Idar-Oberstein gegen 04:00 Uhr eine Schlägerei zwischen mehreren Personen in der Straße "Reichelsdell" im Stadtteil Idar gemeldet. Laut Meldung würden mehrere junge Männer auf eine einzelne männliche Person einschlagen und treten. Noch vor Eintreffen der Streifen flüchteten die unbekannten Täter ins Stadtgebiet. Auch der verletzte Mann hatte sich laut Zeugenangaben ins Dickicht der Nachbarschaft geflüchtet und konnte durch die Einsatzkräfte vor Ort zunächst nicht gefunden werden. Erst als der verletzte Mann Hilfe durch Klingeln an einem Nachbarshaus suchte, konnte er lokalisiert und umgehend dem Rettungsdienst zugeführt werden. Zur weiteren medizinischen Abklärung wurde der 37-jährige Deutsche ins Klinikum Idar-Oberstein verbracht. Nach erster Erkenntnis ist er nicht lebensbedrohlich verletzt. Noch während der Anwesenheit der Beamten kehrten zwei Tatverdächtige zurück zum Tatort, um einen verlorenen Schlüsselbund zu suchen. Dort konnten die zwei Heranwachsenden, ein 19- und 20-jähriger Deutscher Staatsbürger, gestellt und zwecks Folgemaßnahmen zur Polizeidienststelle verbracht werden. Dort wurde ihnen zum Zwecke der be- und entlastenden Beweissicherung eine Blutprobe entnommen. Die beiden Tatverdächtigen müssen nun mit einer Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung rechnen.

