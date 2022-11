POL-VK: Fahrzeugkontrolle mit betrunkenem Fahrzeugführer

Püttlingen-Köllerbach (ots) - Am Freitag, den 11.11.2022, in der Zeit von 01:30 - 05:30 Uhr, wurde vor einem Anwesen in der oberen Riegelsberger Straße in 66346 Püttlingen-Köllerbach ein Fahrzeug aufgebrochen. An der weißen Mercedes-Benz C-Klasse wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen. Es wurden Gegenstände im Wert von ca. 600EUR entwendet. Das Fahrzeug rollte während der Tat ein Stück weit auf die Fahrbahn. Zur ...

mehr