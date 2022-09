Lübeck (ots) - Am Mittwoch (14.09.2022) kam es in der Plöner Straße in Ahrensbök zu einem schweren Unfall zwischen einer Autofahrerin und einem Motorradfahrer. Als die Frau ihr Fahrzeug auf der Fahrbahn wenden wollte, stieß der Motorradfahrer in die Seite des Autos und wurde schwer verletzt. Er kam in ein Krankenhaus. Die Fahrbahn musste zwischenzeitlich voll ...

mehr