Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Ahrensbök

Schwerer Verkehrsunfall zwischen Motorrad und PKW

Lübeck (ots)

Am Mittwoch (14.09.2022) kam es in der Plöner Straße in Ahrensbök zu einem schweren Unfall zwischen einer Autofahrerin und einem Motorradfahrer. Als die Frau ihr Fahrzeug auf der Fahrbahn wenden wollte, stieß der Motorradfahrer in die Seite des Autos und wurde schwer verletzt. Er kam in ein Krankenhaus. Die Fahrbahn musste zwischenzeitlich voll gesperrt werden.

Kurz vor 16:00 Uhr des Mittwochnachmittags wollte eine 34-jährige Ahrensbökerin einen Parkstreifen in der Plöner Straße verlassen und mit ihrem PKW Audi A3 in die andere Richtung weiterfahren. Hierzu begann sie auf der Fahrbahn das notwendige Wendemanöver. Dabei stieß ein aus Richtung Stockelsdorf kommender Motorradfahrer frontal in die Seite des Audis. Der 25-jährige Mann aus Hamburg wurde in der Folge schwer verletzt.

Zur Versorgung vor Ort wurde ein Notarzt mit dem Rettungshubschrauber Christoph 12 an die Unfallstelle geflogen. Auch ein RTW und zwei Streifenwagen aus Stockelsdorf und Bad Schwartau waren eingesetzt. Die freiwillige Feuerwehr Ahrensbök kümmerte sich um auslaufende Betriebsstoffe und reinigte die Fahrbahn. Die Honda des jungen Mannes wurde abgeschleppt. Für die Arbeiten vor Ort musste die Plöner Straße im Bereich der Unfallstelle zwischenzeitlich voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell