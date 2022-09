Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - St. Jürgen

Radfahrkontrollen in Lübeck St. Jürgen

Lübeck (ots)

Am Donnerstagvormittag und in den Mittagsstunden führten Beamte der Polizeistation St. Jürgen und des 4. Polizeireviers Radfahrkontrollen in Lübeck St. Jürgen durch. Mit Blick auf die Aktion "Geisterradler" lag der Schwerpunkt der Kontrollen auf der Überprüfung der Nutzung der korrekten Fahrtrichtung auf Radwegen.

Aufgestellt hatten sich die Polizisten am frühen Donnerstagmorgen im Bereich der Kronsforder Allee/ St. Jürgen Ring, in der Kronsforder Allee in Höhe der dortigen Grundschule sowie im Bereich der Friedrichstraße. Am frühen Nachmittag wurden die Radfahrkontrollen in der Ratzeburger Allee fortgesetzt.

Insgesamt überprüften die Beamten circa 60 Radfahrende. Dabei wurden 34 Verstöße festgestellt (unter anderem 9x Rotlicht missachtet, 17x falsche Fahrbahnbenutzung).

Während der Kontrollen wurde viel Aufklärung bzgl. der Nutzung der korrekten Fahrtrichtung betrieben. Gerade auf engen Radwegen erhöht sich bei falscher Richtungsnutzung die Gefahr eines Zusammenstoßes im Begegnungsverkehr und damit ggf. verbundener Verletzungen.

Es wird noch einmal daraufhin hingewiesen, dass die Nutzung des Radweges in entgegengesetzter Fahrtrichtung ausschließlich bei entsprechender Beschilderung erlaubt ist. Ein Verstoß wird mit 20 Euro geahndet. Die Kontrollen werden fortgesetzt. Die Mehrheit der Kontrollierten zeigte sich verständnisvoll und einsichtig.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell