Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Gespräch beendet

Betrüger guckt in die Röhre

Rhede (ots)

Es war wieder einer dieser Anrufe, die die Menschen in Angst und Schrecken versetzen sollen, damit sie kopflos hohe Geldsummen an skrupellose Betrüger übergeben. Zunächst rief ein angeblicher Polizist eine Frau aus Rhede an. Ihr Sohn habe einen tödlichen Unfall verursacht. Dramatisch wird von Inhaftierung und Kaution gesprochen. Als der Hörer dann an den angeblichen Sohn übergeben wurde, legte die Angerufene auf. Sie hat das Gespräch beendet, bevor die Täter ihre Gedanken verdrehen konnten und sie die hanebüchene Geschichte glaubt. Gut so. Mit welchen Betrügereien Täter an ihr Geld oder an ihre Wertsachen kommen wollen und wie sie sich davor schützen, können Sie hier nachlesen: https://polizei.nrw/kriminalpraevention-17 (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell