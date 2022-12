Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Kindertagesstätte

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Norbertplatz; Tatzeit: zwischen 12.12.22, 16.30 Uhr, und 13.12.22, 06.50 Uhr;

Ein Sparschwein mit einer geringen Menge Bargeld erbeuteten Einbrecher aus einer Kindertagesstätte am Norbertplatz. Der oder die Täter traten dazu ein Fenster ein und durchsuchten mehrere Räume. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. (fr)

