POL-BOR: Bocholt - Eine Verletzte bei Auffahrunfall

Unfallort: Bocholt, Münsterstraße/Robert-Bosch-Straße; Unfallzeit: 12.12.22, ca. 11.00 Uhr, Mit Verdacht auf schwere Verletzungen wurde am Montag eine 79 Jahre alte Frau aus Rhede nach einem Verkehrsunfall ins Krankenhaus gebracht. Ein 22 Jahre alter LKW-Fahrer aus Gescher hatte die Münsterstraße in Richtung Rhede befahren und zu spät bemerkt, dass vor ihm mehrere Fahrzeuge bei "ROT" an der Kreuzung mit der Robert-Bosch-Straße angehalten hatten. Der 22-Jährige fuhr auf den Pkw der 79-Jährigen auf. Deren Pkw wurde noch gegen den Lkw eines 58-jährigen Bocholters geschoben. Insgesamt entstand ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 18.000 Euro. (fr)

