POL-BOR: Schöppingen - Kollision auf Kreuzung

Reken (ots) - Unfallort: Bahnhof Reken, Landesstraße 600 (Kreulkerhok); Unfallzeit: 12.12.2022, 05.45 Uhr; Zwei Autos sind am Montag in Reken auf der Landesstraße 600 (Kreulkerhok) zusammengestoßen. Dazu kam es gegen 05.45 Uhr an der Auffahrt zur Autobahn 31: Ein 55-Jähriger befuhr den Kreulkerhok aus Richtung Heiden kommen und wollte nach links in Richtung Emden auf die A31 fahren. Dabei prallte der Heidener gegen ...

