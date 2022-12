Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Zigarettenautomat geöffnet ++ Einbruch auf Firmengelände ++ Unbekannte brechen in Wohnhaus ein ++ Wohnmobil gestohlen ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

Landkreis Verden

++ Zigarettenautomat geöffnet ++

Achim. Zwischen Sonntagabend und Montagmittag öffneten bisher unbekannte Täter gewaltsam einen Zigarettenautomaten in der Leipziger Straße. Dabei entwendeten die Täter ersten Informationen zufolge Bargeld und Zigaretten, bevor sie unerkannt flüchteten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Achim unter 04202/9960 mitzuteilen.

++ Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall ++

Achim. Am Montag, gegen 09:00 Uhr, kam es auf der Verdener Straße (L 158) zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurden zwei Menschen verletzt. Ersten Informationen zufolge war eine 85 Jahre alte Fahrerin eines Mercedes auf der L 158 unterwegs. Als sie in Höhe der Straße Am Lahof nach rechts abbog, kam geriet der Mercedes aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem Ford eines 29-Jährigen zusammen. Die 85-Jährige wurde nach derzeitigem Stand schwer und der 29-Jährige leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte beide in ein Krankenhaus. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf über 10.000 EUR.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Einbruch auf Firmengelände ++

Ritterhude. Zwischen Samstagmittag und Montagvormittag stiegen bisher unbekannte Täter auf das Gelände einer Firma ein, die in der Max-Planck-Straße. Um auf das Gelände zu gelangen, öffneten sie gewaltsam ein Zaunelement. Von dort entwendeten die Täter im weiteren Verlauf mehrere Flaschen Kühlmittel. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 mitzuteilen.

++ Unbekannte brechen in Wohnhaus ein ++

Osterholz-Scharmbeck. Zwischen Montagmorgen und Montagnachmittag kam es im Fichtenweg zum Einbruch in ein Wohnhaus. Ersten Informationen zufolge öffneten die bisher unbekannten Täter gewaltsam eine Tür, die im rückwärtigen Bereich des Hauses liegt, um in das Haus einzudringen. Im weiteren Verlauf durchsuchten die Täter die Innenräume und erbeuteten dabei Schmuck. Mit der Beute flüchteten die Täter unerkannt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise und verdächtige Beobachtungen beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 zu melden.

++ Wohnmobil gestohlen ++

Ritterhude. Am Dienstag, gegen 00:00 Uhr, stahlen bisher unbekannte Täter ein Wohnmobil aus dem Fasanenweg. Die Eigentümer, die bereits schliefen, erwachten und beobachteten, wie die Täter mit dem Wohnmobil flohen. Sie setzten den Notruf ab. Die Polizei löste sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen aus. Wohnmobil oder Täter konnten jedoch nicht angetroffen werden. Bei dem Wohnmobil handelte es sich um einen weißen Fiat Capron. Zeugen werden nun gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 mitzuteilen.

