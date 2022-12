POL-VER: ++ Unbekannte versuchen Container aufzubrechen ++ Ford gerät in Vollbrand ++ Alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen ++

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

LANDKREIS VERDEN

++ Unbekannte versuchen Container aufzubrechen ++

Verden. Zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag kam es zum versuchten Einbruch in einen Container, der auf einem Firmengelände in der Max-Planck-Straße nahe des Berliner Rings abgestellt war. Ersten Informationen zufolge versuchten bisher unbekannte Täter gewaltsam die Tür zum Container zu öffnen, was jedoch misslang. Beamte der Polizei Verden wurden im Rahmen der Streifenfahrt auf das Licht der Alarmanlage aufmerksam, die offenbar ausgelöst hatte. Täter wurden weder am Container noch bei der Fahndung angetroffen. Nach derzeitigem Stand wurde nichts entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die gebeten werden, Hinweise bei der Polizei Verden unter 04231/8060 mitzuteilen.

++ Ford gerät in Vollbrand ++

Oyten. Am Sonntag, gegen 07:00 Uhr, kam es auf der A 1 zwischen den Anschlussstellen Posthausen und Oyten zum Brand eines Ford. Der 37 Jahre alte Fahrer des Ford war in Richtung Münster unterwegs, als er wegen einer Panne auf dem Standstreifen der A 1 halten musste. Im weiteren Verlauf geriet der Motorraum in Brand, wobei sich das Feuer zu einem Vollbrand ausbreitete. Der 37-Jährige sowie die weiteren Insassen, eine 30-jährige Frau und zwei weitere Männer im Alter von 31 und 50 Jahren konnten das Fahrzeug rechtzeitig verlassen. Sie blieben unverletzt. Die Feuerwehr Ottersberg rückte zum Einsatz aus und löschte den Brand. Der Sachschaden lässt sich auf über 10.000 EUR einschätzen. Nachdem die Feuerwehr den Brand bekämpft hatte, musste der Ford abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zur Brandursache, die bisher unbekannt ist, dauern an.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen ++

Osterholz-Scharmbeck. Am Sonntagabend zogen Beamte des Polizeikommissariats Osterholz einen alkoholisierten Fahrer eines Audi aus dem Verkehr. Die Beamten unterzogen den 57 Jahre alten Audi-Fahrer einer Verkehrskontrolle in der Bördestraße. Dabei stellten sie fest, dass der Audi-Fahrer alkoholisiert war. Eine Atemalkoholkontrolle ergab 1,1 Promille. Im weiteren Verlauf musste sich der Audi-Fahrer einer Blutentnahme unterziehen. Weiterhin stellten die Beamten seinen Führerschein sicher und untersagten ihm die Weiterfahrt. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

