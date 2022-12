Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Wie man sich vor Taschendieben schützen kann ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

Landkreise Verden und Osterholz.

Die Weihnachtszeit hat bereits begonnen und so laden Weihnachts- und Wintermärkte zum Bummeln von Stand zu Stand ein. Zwar stellen Taschendiebstähle ein allgemeines Phänomen dar. Die Polizeiinspektion Verden/Osterholz möchte jedoch die Märkte zum Anlass nehmen, um darauf hinzuweisen wie man sich vor Langfingern schützen kann. Die Tipps gelten nicht nur für Weihnachts- und Wintermärkte. Sondern beziehen sich auf das allgemeine Verhalten in öffentlichen Raum: Beim Bummeln in der Fußgängerzone, im Supermarkt oder im Einkaufscenter - eben überall dort, wo viele Leute unterwegs sind und der Raum unübersichtlich werden kann.

Menschenansammlungen bieten im Allgemeinen Taschendieben die Möglichkeit, das unübersichtliche Gedränge zu nutzen und unbemerkt zuzuschlagen. Taschendiebe suchen bewusst das Gedränge. Um an ihre Beute - also Geld oder Wertsachen - zu gelangen, beobachten sie meist zunächst die potenziellen Geschädigten ihrer Tat.

Sei es ein "versehentliches" Anrempeln oder wird vermeintlich unbeabsichtigt die schöne Winterjacke mit Senf beschmiert: Um in die Nähe der Menschen zu kommen - und so an die Wertsachen zu gelangen - nutzen die Täter verschiedene Vorwände. Übersteigerte vermeintliche Hilfsbereitschaft oder fadenscheinige Versuche, das provozierte Malheur sauber zu wischen, nutzen die Täter, um Passanten in die Taschen zu langen.

Um sich vor Taschendieben zu schützen, hat die Polizeiinspektion Verden/Osterholz folgende Tipps:

Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie tatsächlich benötigen. Tragen Sie Portemonnaie und Wertsachen möglichst dicht am Körper, bestenfalls in verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung. In die Außentaschen gehören Wertsachen und Mobiltelefone in keinem Falle. EC-Karte und die persönliche PIN sollten auf keinen Fall zusammen aufbewahrt werden. Die PIN sollte bestenfalls gar nicht erst mitgeführt werden. Auch mit Codierungen oder Chiffren machen Ihre PIN nicht sicher - Täter rechnen damit.

Hand- und Umhängetaschen sollten verschlossen sein und mit der Verschlussseite am Körper getragen werden. Es bietet sich an, im Gedränge den Rucksack vor der Brust zu tragen. Weiterhin sollten Taschen und Jacken niemals unbeaufsichtigt gelassen werden.

Reicht das Bargeld doch nicht für den ganzen Marktbesuch aus, hat die Polizeiinspektion Verden/Osterholz auch Tipps, um sich bei Bargeldabhebungen am Geldautomaten vor Dieben zu schützen. Lassen Sie sich dabei in keinem Falle von Dritten ablenken oder in Gespräche verwickeln. Größere Bargeldabhebungen sollten nie alleine vorgenommen werden.

Gewähren Sie niemandem Einblicke in Ihr Portemonnaie - das gilt auch beim Bezahlen an der Kasse oder am Marktstand. Während Täter versuchen, nicht aufzufallen, bindet die Polizei die Weihnachts- und Wintermärkte in ihre Streifentätigkeit mit ein. Benötigen Sie Hilfe? Dann sprechen gerne die Polizistinnen und Polizisten an oder wählen Sie den Notruf. Auch halten die Beamten in zivil Ausschau.

