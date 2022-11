Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei bittet Unfallzeugin

Unfallzeugen, sich zu melden #polsiwi

Netphen (ots)

Am Montag, den 07.11.2022 ist es gegen 16:10 Uhr auf einem Parkplatz eines Einkaufzentrums in der Straße Neumarkt zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen.

Ein 55-jähriger Mann hatte sein Fahrzeug, einen dunkel-silbergrauen VW Caddy, auf dem dortigen Parkplatz abgestellt. Später stellte er zu Hause fest, dass unter dem Scheibenwischer ein Notizzettel klemmte. Dieser stammte offenbar von einer Person, die eine Verkehrsunfallflucht (Parkrempler) gegen 16:10 Uhr auf dem oben genannten Parkplatz beobachtet hatte, bei der Caddy auf der Fahrerseite beschädigt wurde. Zudem war das Kennzeichen des verursachenden Pkw notiert. Der 55-Jährige hatte den Schaden bis dahin noch nicht bemerkt.

Der Name oder eine Erreichbarkeit der Zeugin / des Zeugen war nicht auf dem Zettel vermerkt. Da eine Zeugenaussage wichtig für die weiteren Ermittlungen ist, bittet das Verkehrskommissariat in Kreuztal die Zeugin / den Zeuge darum, sich unter der Rufnummer 02732 / 909 - 0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

