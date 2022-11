Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zwei gestohlene Pedelecs bei Jugendlichen entdeckt - #polsiwi

Kreuztal/Siegen (ots)

Am Montagvormittag (07.11.2022) sind in Kreuztal-Ferndorf zwei hochwertige Pedelecs entwendet worden. Zwischen 10:30 Uhr und 13 Uhr verschafften sich die unbekannten Täter Zutritt zu einem Holzunterstand auf einem Grundstück an der Ferndorfer Straße, indem sie einen Metallzaun entfernten. Anschließend nahmen sie die Pedelecs der Marken KTM und Flyer samt Ladegeräte und Fahrradschlösser mit.

Am Montagabend erhielt die Polizei-Leitstelle Kenntnis von einer verdächtigen Feststellung in der Känerbergstraße in Siegen-Weidenau. Dort seien zwei Jugendliche mit Pedelecs gesehen worden. Vor Ort stellte eine Polizeistreife fest, dass es sich um das Diebesgut aus Kreuztal handelt. Bei den Jugendlichen handelt es sich um einen 16-Jährigen und einen 17-Jährigen.

Sie erwartet nun eine Strafanzeige wegen Diebstahls. Die Kriminalpolizei in Kreuztal hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell