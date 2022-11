POL-SI: Unbekannte schlitzen Folie von Silo-Ballen auf - #polsiwi

Siegen (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Samstagabend (29.10.2022) und Montagmorgen in ein Geschäft in der Bahnhofstraße in Siegen eingebrochen. Die Täter verschafften sich auf bislang ungeklärte Art und Weise Zugang zu dem Gebäude. Dort durchsuchten sie mehrere Spinde und entwendeten einen Tresor samt Bargeld. Einer Mitarbeiterin war der Diebstahl am Montagmorgen aufgefallen. Die Kriminalpolizei in Siegen ...

