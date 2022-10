Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Schockanrufe im Großraum Koblenz

Koblenz (ots)

Erst gestern berichteten wir von einer Betrugswelle in Lahnstein. Heute erhalten wir vermehrt Meldungen zu Schockanrufen aus dem Großraum Koblenz.

Unter Vortäuschung einer Notlage werden Betroffene mit der bekannten Masche von vermeintlichen Angehörigen angerufen und übergeben das Telefonat anschließend an (falsche!) Polizeibeamt/-innen. In diesem Zuge machen die Betrüger durch geschickte Gesprächsführung glaubhaft, dass sich die Angehörigen in einer Notsituation befinden und dringend Geld benötigen würden.

Noch einmal gibt die Polizei folgende Warnhinweise:

- beenden Sie solche Gespräche sofort - kontaktieren Sie im Zweifelsfall die örtliche Polizeidienststelle und Ihre Angehörigen - geben Sie niemals Informationen über Ihre finanziellen Verhältnisse oder sonstige persönlichen Daten am Telefon preis - übergeben Sie auf gar keinen Fall Bargeld oder sonstige Wertsachen

Bitte warnen Sie auch Ihre Angehörigen, damit Betrüger keine Chance haben!

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell