Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Polizei stellt flüchtigen Täter nach erfolgreicher Verfolgung

Koblenz (ots)

In der Nacht vom 18.10. auf den 19.10.2022 wurden der Polizeiinspektion Koblenz 1 am Bahnhof randalierende Jugendliche gemeldet. Diese sollen diverse Weinflaschen auf die Straße geworfen, Wettrennen mit dem Einkaufswagen eines Discounters veranstaltet und diverse Verkehrsschilder mit einem Edding bemalt haben.

Vor Ort konnte eine der drei männlichen Personen angetroffen werden. Als er einer Personenkontrolle unterzogen werden sollte, ergriff er plötzlich die Flucht über den Hauptbahnhof und anschließend mehrere Straßen im umliegenden Bereich. Fußläufig nahmen die Beamten die Verfolgung auf und konnten ihn letztlich in der Wohnung eines Bekannten, in welche er flüchtete, stellen. Schwarze Eddingfarbe an den Handinnenflächen erhärtete gegen ihn den Verdacht der zuvor begangenen Sachbeschädigung. Er wurde zur Wache verbracht, gegen ihn und die beiden weiteren Tatverdächtigen wurden entsprechende Verfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

