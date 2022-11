POL-SI: Auffahrunfall mit mehreren Fahrzeugen - Verursacher flüchtet - #polsiwi

Kreuztal/Siegen (ots) - Am Montagvormittag (07.11.2022) sind in Kreuztal-Ferndorf zwei hochwertige Pedelecs entwendet worden. Zwischen 10:30 Uhr und 13 Uhr verschafften sich die unbekannten Täter Zutritt zu einem Holzunterstand auf einem Grundstück an der Ferndorfer Straße, indem sie einen Metallzaun entfernten. Anschließend nahmen sie die Pedelecs der Marken KTM ...

mehr