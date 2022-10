POL-HX: Einbruch in eine Kapelle

Borgentreich -Borgholz (ots) - Im Tatzeitraum zwischen Mittwoch, 19.10.2022, 19.10 h und Samstag, 22.10.2022, 13.30 h wurde in das Sportheim des Tennisclubs in Borgentreich-Borgholz eingebrochen. Gewaltsam verschafften sich die Täter durch ein aufgehebeltes Fenster Zugang und entwendeten Getränkekisten und einen Kaffeeautomaten. Hinweise bitte an die Polizei Höxter unter 05271-9620. /Wo. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Höxter - Presse- und ...

