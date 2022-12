Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bahnhof Reken - Auto übersehen

Verkehrsunfall an Anschlussstelle

Bahnhof Reken (ots)

Unfallort: Bahnhof Reken, Landesstraße 600 / Anschlussstelle BAB 31; Unfallzeit: 12.12.2022, 15.40 Uhr; Leichte Verletzungen zugezogen hat sich ein 42 Jahre alter Autofahrer bei einem Verkehrsunfall in Bahnhof Reken. Der Dorstener war am Montag gegen 15.40 Uhr auf der Landesstraße 600 in Richtung Heiden unterwegs, als ein Transportergespann eines 49-Jährigen kreuzte. Der Herner wollte von der Abfahrt der Bundesautobahn 31 nach links in Richtung Reken abbiegen. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der Rettungsdienst brachte den Dorstener in ein Krankenhaus. (db)

