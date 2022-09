Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Die Feuerwehr Mönchengladbach zu Gast bei der Crew des Christoph Europa 1

Bild-Infos

Download

Flugplatz Aachen-Merzbrück, 30.09.2022 (ots)

Sechs künftige Disponenten der Leitstelle der Feuerwehr Mönchengladbach haben am Freitag, 30. September, im Rahmen ihrer Qualifizierung zum Leitstellendisponenten die Luftrettungsstation des "Christoph Europa 1" am Flugplatz Aachen-Merzbrück besucht. Anlass des Zusammenkommens war das gegenseitige Kennenlernen, das Beschreiben der Arbeitsabläufe bei der Einsatzkoordination sowie das Kennenlernen von Einsatzmöglichkeiten, aber auch von Einsatzgrenzen des Rettungshubschraubers (RTH). Für alle Beteiligten war diese Veranstaltung ein wertvoller Beitrag, um auch künftig bei der Bewältigung alltäglicher und besonderer Einsatzlagen, vor allem, wenn es wieder einmal "schnell gehen" muss, sicher und Hand in Hand agieren zu können. Ein besonderer Dank an dieser Stelle an die Crew der Station für die besonderen Einblicke in ihre so wertvollen Arbeit und die Gastfreundschaft.

"Christoph Europa 1", ist der erste Rettungshubschrauber bei dem der Namenszusatz "Europa" verwendet wurde. Er soll verdeutlichen, dass Hubschrauber in grenznahen Gebieten vor Landesgrenzen nicht halt machen und auch Patienten im nahen Ausland versorgen. Mittlerweile gibt es fünf Rettungshubschrauber mit diesem Zusatz im Funkrufnamen. In 2 Minuten gestartet, erreicht der RTH das Stadtgebiet Mönchengladbach in weniger als 15 Flugminuten.

Berichterstatter: Brandrat André Weißhaupt

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell