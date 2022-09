Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Fahrzeug fährt gegen Baum, zwei Verletzte

Mönchengladbach-Stadtmitte, 27.09.2022, 14:18 Uhr, Hermann-Piecq-Anlage (ots)

Am Nachmittag wurde die Feuerwehr zu einem Unfall auf der Hermann-Piecq-Anlage gerufen. Kurz hinter der Kreuzung Waldhausener Straße war ein PKW gegen eine am Straßenrand befindliche Platane gefahren und auf die Fahrerseite gekippt. Mehrere Ersthelfer vor Ort, erkannten dass die beiden Fahrzeuginsassen Hilfe brauchten und kippten den Wagen mit vereinten Kräften kurzerhand auf die Räder zurück. Ein Insasse saß leblos im Fahrzeug und so begannen die Ersthelfer augenblicklich mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Die eintreffenden Kräfte der Feuerwehr führten die Maßnahmen nahtlos fort. Beide Insassen wurden mit Rettungswagen in eine geeignete Klinik gefahren. Die Polizei sicherte mit mehreren Streifenwagen die Unfallstelle und nahmen die Ermittlungen zum Unfallhergang auf. Weitere Maßnahmen waren von Seiten der Feuerwehr nicht erforderlich.

Einsatzleiter: Brandamtmann Miguel Diaz-Wirth

