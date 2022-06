Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Temporäre Verkehrsbehinderungen im Zuge einer Fahrradtour

Ludwigslust-Parchim (ots)

Im Zuge der diesjährigen "Hansetour Sonnenschein" müssen Kraftfahrer aufgrund der Absicherung der Fahrradtour zwischen Mittwoch dem 22.06 und Samstag dem 25 06.2022 auf mehreren Straßen Westmecklenburgs mit zeitweiligen Verkehrsbehinderungen rechnen. Betroffen sind ab Mittwochmittag unter anderem die B 104 und die B 192 rund um Sternberg, mehrere Straßen der Stadt Sternberg, die Ortslage Crivitz, die B 321 zwischen Raben Steinfeld und Schwerin Zippendorf und die B 321 zwischen Pampow und Hagenow. Am Donnerstag dann B 321 zwischen Hagenow und Pritzier, die Stadt Lübtheen sowie mehrere Straßen in den Regionen Boizenburg, Zarrentin und Wittenburg. Freitag muss unter anderem mit zeitweiligen Beeinträchtigungen auf der B 321 zwischen Hagenow und Bandenitz, auf der B 5 zwischen Redefin und Ludwigslust, und in den Regionen Plate, Banzkow, Wöbbelin und Hagenow gerechnet werden. Am Samstag dann auf der B 321 zwischen Hagenow und Warsow sowie in der Region Stralendorf. Die Polizei begleitet die Fahrradtour, wobei es zu temporären Sperrungen von Straßenabschnitten und Kreuzungen kommt. Kraftfahrer werden um Verständnis gebeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell