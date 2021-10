Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz vor einer Bäckerei

Nienburg (ots)

(Haa) Am Montag, den 11.10.2021, kam es auf dem Parkplatz vor einer Bäckereifiliale am Ostring zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein geparkter Mercedes-Benz beschädigt wurde. Der 65-jährige Halter des grauen GLC mit Schaumburger Kennzeichen hatte sein Fahrzeug in dem Zeitraum von 12:15 Uhr bis 13:10 Uhr auf der dortigen Parkfläche abgestellt. Als er nach einer knappen Stunde zurückkehrte, entdeckte er einen großflächigen, frischen Unfallschaden an seinem vorderen Stoßfänger, unterhalb des rechten Scheinwerfers.

Die Polizei in Stadthagen leitete ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. Die Beamten bitten Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 05721/4004 0 zu melden.

