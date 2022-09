Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Rettungshubschrauber für Kleinkind im Einsatz

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Gladbach, 26.09.2022, 13:12 Uhr, Hindenburgstr. (ots)

Am heutigen Mittag kam es zu einem häuslichen Unfall bei dem sich ein Kleinkind Verbrühungen zugezogen hatte. Anhand des Meldebildes alarmierte die Leitstelle der Feuerwehr neben bodengebundenen Rettungsmitteln auch einen Rettungshubschrauber. Zur gleichen Zeit war bereits ein zweiter Rettungshubschrauber zu einem Paralleleinsatz im Stadtgebiet. Der ersteintreffende Rettungsdienst führte notfallmedizinische Maßnahmen durch und stabilisierte das Kind für den Transport mit dem Rettungshubschrauber. Die Polizei sperrt die Kreuzung Hindenburgstraße und Bismarckstraße für die Landung des Rettungshubschraubers. Hierdurch kam es zeitweilig zu Verkehrsbehinderungen. Der Pilot des Rettungshubschraubers entschied sich während des Anfluges jedoch für einen Parkplatz an der Fliethstraße als Landeplatz. Das Kind wurde zur Weiterbehandlung in eine Verbrennungsklinik nach Duisburg geflogen.

Im Einsatz waren ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, der Rettungshubschrauber Christoph Europa 1 sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Jonas Günther

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell