FW-MG: Erfreuliches Wiedersehen - etwa 70 ehemalige Blauröcke versammeln sich am Bildungszentrum der Feuerwehr

Mönchengladbach-Wickrath, 21.09.2022, ab 17:00 Uhr, Orffstraße (ots)

Nach zweijähriger pandemiebedingter Pause haben sich etwa 70 Mitglieder aus der Ehrenabteilung der Berufsfeuerwehr und den Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr am Mittwochabend am Bildungszentrum der Feuerwehr in Wickrath getroffen.

Dirk Schattka - Leiter der Feuerwehr und Vorsitzender des Stadtfeuerwehrverbandes - konnte in diesem Zusammenhang unter anderem Andreas Hannen von der Berufsfeuerwehr nach 40 Dienstjahren und Johannes Kitz aus der Freiwilligen Feuerwehr Einheit Giesenkirchen nach 49 aktiven Jahren in die Ehrenabteilung überstellen.

Willi Braisch aus der Einheit Günhoven/Kothausen der Freiwilligen Feuerwehr war mit 97 Jahren der älteste Besucher des "Treffens der Ehemaligen".

Die jährlichen Treffen dienen der Aufrechterhaltung der Kameradschaft und sind als kleines Dankeschön für den langjährigen Dienst am Bürger gedacht.

