Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizisten fassen winkenden Einbrecher

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Innenstadt-

Ein Bielefelder überraschte in der Nacht von Mittwoch, 10.08.2022, auf Donnerstag einen Einbrecher und rief die Polizei. Anhand der Fotos der Videoaufzeichnungen erkannten die Polizisten den Täter bei der Fahndung und nahmen ihn trotz Fluchtversuch fest.

Ein Anwohner der August-Bebel-Straße informierte um 00:14 Uhr die Polizei über den Einbruch in seine Wohnung. Während er sich in seinem Wohnzimmer aufhielt, bemerkte er plötzlich den ungebetenen Besucher in seiner Wohnung. Der Einbrecher sprang bei Erkennen des Bewohners aus dem Fenster, lief zu einem in dem Hinterhof liegenden Fahrrad und fuhr damit in Richtung Markgrafenstraße davon.

Das Opfer zeigte den Polizisten Videoaufzeichnungen, auf denen zu erkennen war, dass der Einbrecher ein auf Kipp stehenden Fenster der Wohnung aufbrach. Anschließend entfernte er sich zunächst und kam nach wenigen Minuten zurück, winkte den auf einem Balkon befindlichen Nachbarn zu und kletterte durch das aufgebrochene Fenster in die Wohnung.

Anhand der Videoaufzeichnungen lag den Beamten eine gute Personenbeschreibung des Tatverdächtigen vor. Bei der anschließenden Fahndung im Umfeld erkannten die Beamten der Kriminalwache den Gesuchten mit einem Fahrrad im Bereich der Herbert-Hinnendahl-Straße. Als sie den polizeibekannten 46-Jährigen ansprachen und sich als Polizeibeamte zu erkennen gaben, rannte dieser unvermittelt mit seinem Fahrrad los und versuchte zu flüchten. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf. Nach einigen Metern stolperte der Flüchtende und kam zu Fall. Die Verfolger halfen ihm auf die Füße und nahmen ihn fest.

Eine Überprüfung ergab, dass gegen den Einbrecher ein Haftbefehl wegen Diebstahl vorlag. Kriminalbeamte ermitteln, inwieweit weitere Einbruchsdiebstähle dem Tatverdächtigen zugeordnet werden können. Derzeit steht er im Verdacht zwei weitere Einbruchsdiebstähle begangen zu haben.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell