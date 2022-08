Polizei Bielefeld

POL-BI: Mit dem Auto oder ohne?

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld / Stadtgebiet - Wenn es um die Thematik geht, Kinder mit dem Auto zur Schule zu fahren, sollten Sie sich vorab einige Gedanken machen. Denn Sie sollten Ihr Kind "nicht mit dem Auto direkt bis in den Klassenraum fahren"! Wenn Ihr Kind mit anderen Schülern zu Fuß zum Unterricht geht, fördern Sie die Selbstständigkeit und sorgen durch weniger verstopfte Straßen vor den Schulgebäuden für mehr Sicherheit. Sie können mithelfen und das Anhalte- und Park-Chaos an Schulen reduzieren.

Wenn Sie für den Schulweg nicht auf ein Auto verzichten können - sollten Sie einige Spielregeln einhalten:

Planen Sie immer genügend Zeit vor und für die Fahrt zur Schule ein und sorgen für eine entspannte Stimmung an Bord - stressige Momente übertragen sich auch auf die Kleinen.

Die richtige Sicherung aller Kinder im Fahrzeug gilt als Voraussetzung. Nehmen Sie nie mehr Kinder mit, als Sicherungssysteme verfügbar sind.

Achten Sie an den Schulen auf bestehende Halteverbotszonen. Sie dienen Kindern auch zum sicheren Überqueren der Straßen. Fahrzeuge könnten Kinder verdecken oder ihnen die freie Sicht auf die Fahrbahn nehmen. Respektieren Sie auch die Einfahrten zu privaten Grundstücken oder Firmen und ermöglichen den Anwohnern das Ein- und Ausfahren zu ihren Häusern oder Betrieben.

Die "30 km/h-Zonen" im Bereich von Schulen und Kindergärten wurden zum Schutz der Kinder eingerichtet - halten Sie sich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen.

Kennen Sie schon Ihren "eigenen" Parkplatz an der Schule?

Neben den öffentlichen Parkmöglichkeiten gibt es an den Bielefelder Schulen zusätzlich sogenannte "Elternparkplätze". Diese gekennzeichneten Stellflächen sind extra für Eltern reserviert, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule befördern. Die Parkplätze liegen nicht immer in erster Reihe vor dem Schulgebäude - sie können auch in Nebenstraßen oder an Hintereingängen von Schulen platziert sein. In jeden Fall können Ihre Kinder vom Elternparkplatz aus auf kurzem Weg die Schule sicher erreichen.

Nutzen Sie doch das Angebot der "Elternparkplätze" und helfen mit, die teilweise wilden Parksituationen an den Schulen zu entzerren und gönnen Ihren Kinder noch ein paar Meter Bewegung an der frischen Luft.

Die Polizei Bielefeld wird in den ersten Tagen nach den Sommerferien an den Bielefelder Schulen verstärkt präsent sein. Dabei werden Polizeibeamte unter anderem die Geschwindigkeit überwachen und überprüfen, ob Kinder in Fahrzeugen richtig gesichert sind.

