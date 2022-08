Polizei Bielefeld

POL-BI: Alleinunfall: E-Roller-Fahrer schwer verletzt

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 10.08.2022, stürzte ein Bielefelder mit seinem E-Roller, als er unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand. Der Mann verletzte sich bei dem Alleinunfall auf der Teutoburger Straße schwer.

Gegen 03:20 Uhr wurde die Polizei über einen E-Scooter-Unfall informiert, bei dem ein Mann offenbar mit seinem Fahrzeug gestürzt sei. Dieser hatte die Teutoburger Straße in Richtung Detmolder Straße befahren und anscheinend im Bereich zwischen der Carl-Schmidt-Straße und der Hermannstraße die Kontrolle verloren.

Beim Eintreffen der Beamten hatte sich der E-Scooter-Fahrer, ein 43-jähriger Bielefelder, nach seinem Sturz bereits erhoben und stand auf dem Radweg. Neben dem am Boden liegenden Roller lag ein noch qualmender Joint. Auf Nachfrage teilte er den Beamten mit, dass er am Abend eine größere Menge Alkohol getrunken und einige Male an einem Joint gezogen hätte. An die Fahrt mit dem Roller und einen Sturz hatte er keine Erinnerungen.

Der 43-Jährige wurde vor Ort notfallmedizinisch versorgt und für die weitere Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell