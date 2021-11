Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld-Lette, tödlicher Verkehrsunfall B474/K48

Coesfeld (ots)

Am 01.11.2021, gegen 11:05 Uhr, befuhr ein 90 jähriger Fahrzeugführer aus Coesfeld-Lette mit seinem Pkw die K48, aus Richtung Rorup kommend, in Fahrtrichtung B474. An der Kreuzung B474/K48 fuhr der 90 jährige Mann, nach Angaben von Zeugen, mit ungeminderter Geschwindigkeit in die übergeordnete B474 ein und kollidierte dort mit einer 61 jährigen Fahrzeugführerin aus Bergkamen, welche mit ihrem Pkw die B474, aus Richtung Dülmen kommend, in Fahrtrichtung Coesfeld-Lette befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der 90 jährige Mann in seinem Pkw eingeklemmt. Das Fahrzeug der 61 jährigen Frau kam im angrenzenden Straßengraben zum Stillstand. Der 90 jährige Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Die 61 jährige Frau aus Bergkamen wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt, ihr 68 jähriger Beifahrer wurde zu weiteren Untersuchungen einem Krankenhaus zugeführt. Die B474 war während der Unfallaufnahme im Bereich der Unfallstelle gesperrt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell