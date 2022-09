Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Eine verletzte Person durch angebranntes Essen

Bild-Infos

Download

Mönchgladbach-Wickrath, 20.09.2022, 18:58 Uhr, Rheindahlener Straße (ots)

Am heutigen Abend alarmierten aufmerksame Nachbarn die Feuerwehr Mönchengladbach. Sie hatten in Ihrem Mehrfamilienhaus auf der Rheindahlen Straße Rauchmelder aus einer Wohnung gehört. Die alarmierte Feuerwehr drang mit Atemschutzgeräten in die stark verrauchte Wohnung ein und fand den Bewohner dort liegend vor. Er wurde durch die Feuerwehr aus der Wohnung gerettet und umgehend durch die Rettungskräfte versorgt. Zur weiteren Behandlung wurde er in ein Mönchengladbacher Krankenhaus gebracht. Die Wohnung wurde mit einem Belüftungsgerät vom Brandrauch befreit und die betroffenen Bereiche spannungsfrei geschaltet.

Im Einsatz waren das Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), die Einheit Wickrath der Freiwilligen Feuerwehr, zwei Rettungswagen und ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr Mönchengladbach.

Einsatzleiter: Brandamtmann Carsten Kommer

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell