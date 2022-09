Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Brennende Bienenstöcke

Mönchengladbach-Schelsen, 12.09.2022, 15:05 Uhr, Liedberger Straße (ots)

Am Nachmittag wurde die Feuerwehr Mönchengladbach in den Ortsteil Schelsen alarmiert. Aus unbekannter Ursache ist es im Garten eines Reihenhauses zu einem Brandereignis gekommen. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte ein Bienenstock in voller Ausdehnung. Der Brand hatte bereits auf mehrere Nadelbäume und einen Aufsitzrasenmäher übergegriffen. Durch den Einsatz eines C-Rohres konnte der Brand schnell abgelöscht und eine weitere Brandausbreitung verhindert werden. Die betroffenen Bienen wurden vom zuständigen Imker versorgt.

Im Einsatz war der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Tanklöschfahrzeug aus dem Technik und Logistikzentrum (Holt) sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Thomas Mandrossa

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell