Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Kind sperrt Mutter auf Balkon aus

Mönchengladbach-Wickrath, 02.09.2022, 09:46 Uhr, Jahnstraße (ots)

Am heutigen Vormittag erhielt die Feuerwehr den Hilferuf einer Mutter, welche von einem Balkon nicht mehr in ihre Wohnung gelangte. Das 1 1/2 - jährige Kind nutzte die Gelegenheit die Mutter auszusperren, während diese auf dem Balkon Wäsche aufhängte. Die Versuche eines hilfsbereiten Nachbarn die Wohnungstüre von außen zu öffnen um der Frau zu Hilfe zu eilen schlugen fehl, da diese von innen zusätzlich abgeschlossen war. Nachdem die hinzugerufene Feuerwehr die Wohnungstüre durch Ziehen des Schließzylinders geöffnet hatte, kam der kleine "Übeltäter" den Einsatzkräften freudestrahlend entgegen und zeigte mit einem verschmitzten Lächeln auf die Balkontüre und die dahinter befindliche Mutter. Die Mutter wurde durch die Feuerwehr wieder in ihre Wohnung gelassen und nahm sichtlich erleichtert den kleinen Mann in den Arm.

Im Einsatz waren ein Hilfeleistungslöschfahrzeug und ein Rettungswagen der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt).

Einsatzleiter: Hauptbrandmeister Thomas Wieshoff

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell