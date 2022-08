Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall auf der BAB 52

Mönchengladbach BAB 52, 23.08.2022, 11:23 Uhr, AS Neuwerk / AK Neersen (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache kam es am Mittag des 23.08.2022 zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkws auf der Bundesautobahn 52 in Fahrtrichtung Düsseldorf zwischen der Anschlussstelle MG-Neuwerk und dem Autobahnkreuz Neersen. Die jeweils nur mit dem Fahrer besetzten Pkws wurden bei dem Verkehrsunfall massiv beschädigt. Die beiden Fahrer wurden sofort notfallmedizinisch versorgt und anschließend mit zwei Rettungswagen in Krankenhäuser transportiert. Durch die Kräfte der Feuerwehr wurden die austretenden Betriebsstoffe aufgenommen, die Polizei bei der Absicherung der Einsatzstelle sowie bei der Unfallaufnahme unter Zuhilfenahme der Drehleiter unterstützt. Während des Einsatzes kam es zu massiven Verkehrsstörungen im betroffenen Bereich der BAB 52. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden durch die Autobahnpolizei eingeleitet.

Alarmiert waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), der Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheit Neuwerk der Freiwilligen Feuerwehr, zwei Rettungswagen, ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Jens Röttgers

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell