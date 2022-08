Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Rettungshubschrauber im Einsatz

Mönchengladbach-Westend, 26.08.2022, 10:25 Uhr, Kabelstraße (ots)

Am Freitagvormittag ereignete sich ein medizinischer Notfall in Mönchengladbach-Westend. Die Leitstelle der Feuerwehr alarmierte umgehend die adäquaten Rettungsmittel, welche nur wenigen Fahrminuten entfernt auf der Feuer- und Rettungswache II stationiert waren. Auf Grundlage der medizinischen Diagnose an der Einsatzstelle wurde ein Rettungshubschrauber hinzualarmiert. Da sich die Örtlichkeit der Einsatzstelle nicht als Landeplatz eignete, landete der Rettungshubschrauber etwas außerhalb auf einem Firmengelände an der Karlstraße. Der Patient wurde im Rettungswagen durch das Rettungsdienstpersonal der Feuerwehr präklinisch behandelt und zum Landeplatz des Rettungshubschraubers transportiert. Zur Sicherstellung einer bestmöglichen Behandlung erfolgte der luftgebundene Transport in eine Spezialklinik nach Krefeld.

Im Einsatz war ein Rettungswagen, ein Notarzt, der Rettungshubschrauber Christoph 9 sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: BA Jens Röttgers

