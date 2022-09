Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall mit zwei PKW

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Mülfort, 06.09.2022, 21:25 Uhr, Giesenkirchener Straße (ots)

Aus bisher ungeklärter Ursache kam es auf der Giesenkirchener Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Die insgesamt vier Insassen wurden an der Einsatzstelle sofort notfallmedizinisch versorgt. Zwei Personen konnten an der Einsatzstelle bleiben, die anderen beiden Insassen wurden mit zwei Rettungswagen in ein städtisches Krankenhaus transportiert. Für die Rettungsmaßnahmen und für die Unfallaufnahme durch die Polizei musste die Giesenkirchener Straße vollständig gesperrt werden. Alarmiert waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), der Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Jonas Günther

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell