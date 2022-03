Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Brand in einer Lagerhalle

Nordhorn (ots)

Am 15. März gegen 17.00 Uhr kam es in Nordhorn in der Fennastraße zu einem Brand in einer Lagerhalle. Aus bislang ungeklärter Ursache fing das dort gelagerte Altpapier Feuer. Die Feuerwehr war mit 12 Fahrzeugen und 75 Einsatzkräften vor Ort. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an. Die Höhe des Schadens steht bislang noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

