FW-MG: Rettungshubschrauber zum dritten Einsatz im Stadtgebiet

Mönchengladbach-Wickrath, 26.09.2022, 14:41 Uhr, Carl-Dießmann-Straße (ots)

Am heutigen Nachmittag ereignete sich ein häuslicher Unfall auf der Carl-Dießmann-Straße. Der Rettungsdienst führte vor Ort bei dem Patienten eine Erstversorgung durch. Wegen der notwendigen, sofortigen Weiterbehandlung in einer Spezialklinik wurde durch den Notarzt ein Rettungshubschrauber angefordert. Der Rettungshubschrauber landete unweit zur Einsatzstelle auf einem Feld. Die Besetzung des Rettungshubschraubers übernahm den Patienten und flog ihn zur Weiterbehandlung in eine Klinik nach Duisburg.

Im Einsatz waren ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, der Rettungshubschrauber Christoph 9 aus Duisburg sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr Mönchengladbach.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Jonas Günther

