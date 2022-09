Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall zwischen einem LKW und PKW auf der Autobahn

Mönchengladbach-BAB 61, 26.09.2022, 17:02 Uhr (ots)

Auf der BAB 61 in Fahrtrichtung Venlo, zwischen dem Autobahndreieck Wanlo und der Ausfahrt Güdderath, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein PKW auf der linken Fahrbahnspur, gegen die Fahrtrichtung gedreht, in der Leitplanke. Ein Lkw stand ca. 350 Meter entfernt auf dem Standstreifen. Die Feuerwehr sicherte in Zusammenarbeit mit der Autobahnpolizei die Einsatzstelle ab und unterstützte den Rettungsdienst bei der medizinischen Versorgung der am Unfall beteiligten Personen. Die Fahrerin des PKW wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Der LKW-Fahrer konnte unverletzt an der Einsatzstelle verbleiben. Technische Rettungsmaßnahmen waren nicht erforderlich.

Im Einsatz waren der Hilfeleistungslöschzug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), Sonderfahrzeuge aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Freiwillige Feuerwehr mit den Einheiten Wanlo und Wickrathberg, ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug aus Erkelenz sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Jonas Günther

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell