POL-FR: Waldshut-Tiengen: Unfallflucht auf Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Waldshut - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots) - Am Freitagmorgen, 04.11.2022, zwischen 09:00 Uhr und 15:00 Uhr, ist versucht worden, in ein Einfamilienhaus in der Willmendinger Straße in Wutöschingen-Schwerzen einzubrechen. Der oder die Unbekannten machten sich an einer Nebeneingangstüre im Untergeschoss des Hauses zu schaffen. Ihnen gelang es nicht, die Türe vollständig zu öffnen. Der ...

