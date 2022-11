POL-FR: Waldshut-Tiengen: Zigarettenautomat brachial aufgebrochen

Freiburg (ots) - In der Nacht auf Samstag, 05.11.2022, ist ein Autofahrer von einer Unfallstelle in Klettgau-Grießen zu Fuß geflüchtet. Gegen 03:30 Uhr war am Ortsausgang in Richtung Riedern am Sand ein Auto über die dortige Verkehrsinsel gefahren. Der Wagen blieb schwer beschädigt liegen. Der Fahrer entfernte sich. Ermittlungen ergaben einen Tatverdacht gegen einen 31-jährigen, der in der Nacht trotz umfangreicher ...

