POL-FR: Waldshut-Tiengen: Autofahrerin beschädigt mehrere Fahrräder am Bahnhof in Waldshut - Besitzer sollen sich bei der Polizei melden

Freiburg (ots)

Am Bahnhof in WT-Waldshut hat eine Autofahrerin am Sonntagmorgen, 06.11.2022, gegen 10:50 Uhr, mehrere dort abgestellte Fahrräder beschädigt. Die 93-jährige dürfte beim Einparken auf dem dortigen Parkplatz Brems- und Gaspedal verwechselt haben. Ihr Auto machte einen Satz nach vorne und stieß gegen den auf dem Haltegleis befindlichen Fahrradständer. Dabei wurden mehrere Fahrräder in Mitleidenschaft gezogen. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-0) bittet die betroffenen Besitzer, sich zu melden. Der Sachschaden am Auto liegt bei rund 4000 Euro.

