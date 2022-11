Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Mutmaßlich alkoholisierter Fahrer bleibt in Wiese stecken

Freiburg (ots)

Am Sonntagmorgen, 06.11.2022, ist ein mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer in Laufenburg in einer Wiese stecken geblieben. Kurz vor 06:00 Uhr war der neben der Straße stehende Pkw an der Kreuzung L154/L 151A der Polizei gemeldet worden. Auf dem Fahrersitz saß ein 62 Jahre alter Mann, der deutlich alkoholisiert schien. Eine Alkoholüberprüfung ergab knapp zwei Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, der Führerschein des Mannes beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell